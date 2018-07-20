"Halim Ağaoğlu'nun ölüm ilanında bile bu millete derdini anlatma, gerekçesini izah etme bilinci vardı"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, geçen hafta hayatınnı kaybeden Adalet Ağaoğlu'nun 64 yıllık eşi Halim Ağaoğlu'nun kendisi için kaleme aldığı ölüm ilanını kaleme aldı. Özkök, "Bu Türk mühendisinin ölüm ilanında bile bu millete derdini anlatma, gerekçesini izah etme bilinci beni çok etkiledi" dedi.

Halim Ağaoğlu'nun ilk Boğaz Köprüsü'nün yapımına karşı çıktan kişilerden biri olduğunu söyleyen Özkök, "Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkan Türk mühendisinin ölüm ilanı" başlığıyla (20 Temmuz 2018) yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

Samimiyeti, anlatımının müdanasızlığı, Atatürk’ün annesinin mezarının bulunduğu camiye bakan bir evde doğması ile övünmesi, sinemacı babası, avukat annesi ve yazar eşi Adalet Ağaoğlu’yla gurur duyması.



Erdal İnönü ve Süleyman Demirel’le aynı sınıflarda okumasının onda bıraktığı duyguları dile getirişindeki naifliği.



Ve yıllardır, “Köprüye bile karşı çıktılar” diye yerden yere vurulan bir neslin gerekçesini, ölüm ilanına geçirmedeki asaletiyle beni çok etkiledi. Bu Türk mühendisinin ölüm ilanında bile bu millete derdini anlatma, gerekçesini izah etme bilinci beni çok etkiledi.



Ölüm ilanındaki o son sözleri sizin de okumanızı çok arzu ederim. Şöyle diyor Türk mühendisi:



“1965-1968 yıllarında Karayolları’nda Genel Müdür muavini iken, İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nün yapım aşamasında zaman ve hazırlık eksiklikleri nedeni ile karşı çıktığım için görevimden alındım.



Ancak 1985’te Fatih Sultan Mehmet Köprüsü inşaatının Türk-Japon ve İtalyan firmalarından oluşan Konsorsiyumun Genel Sekreterliği’ne atandım.”



Ölüm ilanı şu cümleyle bitiyor:



“Allah Rahmet eylesin diyeceklere...

Şimdiden...

Eyvallah...”



Düşündüm. Epey düşündüm. Evet. O gün bu itirazı yapan, köprüye karşı çıkan insanları ben de çok eleştirdim. Ama çoğu tanıdığım insandı. Ve bugün şunu kendim kadar iyi biliyorum. O itirazın arkasında gerçek bir samimiyet ve vatan sevgisi de vardı. Nur içinde yat Halim Bey. Ben senin ne dediğini çok iyi anladım.