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Spor

Halilhodzic: Trabzonspor başka kulüplere benzemez

Trabzonspor Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic, 'Burada oynuyorsanız, dört dörtlük olmalısınız. Çalışma hırsımıza bazılarınız uyamıyor' dedi

21 Ekim 2014 19:17

Trabzonspor Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Bir daha kötü oyun sergileyene ikinci şansı tanımam. Milli takım arasını çok iyi değerlendirdiğimize inanıyorum. Bu maça çok iyi odaklandık. Mersin İdmanyurdu maçında her oyuncu koştu ve mücadele etti. Trabzonspor diğer kulüplere benzemez" diye konuştu.

Çalışmayan gidecek

Hüriyet'te yer alan habere göre, Halilhodzic, “İyi mücadele etmeyen veya işini eksik yapan oyuncular takımdan ayrı kalacak. Çalışma arzumuza ve hırsımıza bazı oyuncular ayak uydurmuyor. Ona göre herkes sahada üzerine düşen görevi yapsın" şeklinde konuştu.

 

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vahid halilhodzictrabzonspormilli takımmersin idmanyurdu

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