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Spor

Halilhodzic, Malouda'nın yakasına yapıştı

Halilhodzic ile Bordo-Mavililer’in sorunlu yıldızı Florent Malouda, önceki gün basına açık gerçekleştirilen idmanın ardından birbirine girdi

19 Ağustos 2014 15:30

Geldiği günden bu yana istediği takımın oluşmadığını belirterek agresif demeçler veren teknik direktör Vahid Halilhodzic dün antrenman sonrasında yıldız oyuncusu Florent Malouda ile birbirine girdi.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, takımın başına geçen ve disiplinli tavırlarıyla dikkat çeken Vahid Halilhodzic ile Bordo-Mavililer’in sorunlu yıldızı Florent Malouda, önceki gün basına açık gerçekleştirilen idmanın ardından birbirine girdi. Nedeni henüz belirlenemeyen bir olaydan dolayı antrenmandan 1-2 saat sonra tesislerde atışan ikilinin tartışması fiziksel temasa dönüştü. Malouda ile Halilhodzic karşılıklı olarak itişmeye başladı.

 

‘Sözleşmesini feshedin’

 

Yaşanan kargaşada Boşnak hoca, Malouda’nın tişörtünü yırttı. Gerilimin daha da tırmandığı esnada futbolcular araya girerek ikiliyi ayırdı. Halilhodzic’in hayli sinirlendiği olay sonrası Malouda’nın sözleşmesinin derhal feshedilmesi yönünde yönetime rapor sunduğu öğrenildi. Boşnak hoca, dün de basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana Fransız oyuncuyu almadı.

 

Hami kadro dışı bırakmıştı

 

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaratan Malouda, dönemin teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay ile sıkıntı yaşamıştı. Fransız oyuncu, daha sonra göreve gelen Hami Mandıralı tarafından da disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Halilhodzic’in takımın başına gelmesiyle bir şans daha bulan 34 yaşındaki futbolcu, bu fırsatı da geri tepti.

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