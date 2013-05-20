Halil Ürün: Suç işleyen PKK'lı tövbe ederse hayatına devam eder

TBMM Çözüm Sürecini Değerlendirme Komisyonu'nun AKP'li üyesi Afyon Milletvekili Halil Ürün, "suç işleyen PKK'lı ile suç işlemeyeni ayıramayız" dedi. Ürün sözlerine şöyle devam etti:

"İşlediği suçu kimse bilmiyorsa, kimse görmediyse, onu devletin adaleti yerine Allah'ın adaletine havale edeceğiz, gidecek. Bundan başka yolumuz var mı? Adam tövbe ettiyse normal hayatına devam eder gider.

Komisyon toplantısında PKK'lılara "terörist" dediği gerekçesiyle BDP'li vekillerin sert eleştirilerine maruz kalan Ürün'ün Akşam'dan Yeldağ Göktağ'a yaptığı açıklamaların satır başları şöyle:



'Suç işlemiş olan PKK'lıyı Allah'a havale edeceğiz'



"Suç işleyenle, işlemeyeni kayıtları yoksa ayıramayız. Ankara'daki 5 milyona yakın insanın içinde suç işleyen pek çok kişi de var. Kimse görmediği zaman ne yapıyoruz? Toplumdan ayırıyor muyuz? Ayırmıyoruz. Aynı durum çekilen PKK'lılar için de düşünülebilir. İşlediği suçu kimse bilmiyorsa, kimse görmediyse, onu devletin adaleti yerine Allah'ın adaletine havale edeceğiz, gidecek. Bundan başka yolumuz var mı? Adam tövbe ettiyse normal hayatına devam eder gider. Hukuk, suçu ispat edileni cezalandırır, ispat edemezse ne yapacak. Başbakan 'af yok' diyor. Bizim cenah bunu konuşmuyor ama helalleşme nereye gelir, bunu bilmiyoruz. Madem komisyonu kurduk, barışın, helalleşmenin yolunu da aramalıyız."



'Suç işleyenler kaçabilirse kaçsın'



AKP'li Halil Ürün'ün, hakkında suç kaydı bulunan PKK'lılara ilişkin önerisi ise şöyle: "Devlet suçluyu yakalayamayınca ona ceza verebiliyor mu? Yakalayamadığımızı napacağız? Suç işleyenler kaçabiliyorlarsa kaçsın. Formül şu: Silahı hepten bırakacaklar ve gittikleri yere yerleşecekler, kaçabildikleri kadar kaçacaklar. Yurtdışında devletin güçleri yerleşik hayata geçenleri takip etmesin. Suç işleyen PKK'lılar, Kuzey Irak'a yerleşip, vatandaşlık alabilir. Açıklanmadı ama Kuzey Irak yönetimi de bunu destekliyor. Bu adamlara o ülkenin vatandaşlığı ve kimlikleri verilecek. Türkiye'de sicil kayıtları olmadığı sürece, Kuzey Irak vatandaşı olarak Türkiye'ye girip çıkabilirler de. Ya da, işledikleri suçun zaman aşımı dolana kadar Türkiye'ye dönmezler, vatan hasretiyle yaşamak zorunda kalırlar. Zaman aşımı dolar veya kim bilir gün gelir mevsim bahar olunca yurda dönerler."



