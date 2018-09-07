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HALİL ÜNVER'İN HAYATINI KAYBETMESİNİN ARDINDAN HASTANE BAŞHEKİMİNDEN AÇIKLAMA

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA Bostancı açıklarında Ünver Havacılığa ait helikopterin düşmesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Halil İbrahim Ünver ile ilgili başhekim açıklama yaptı

07 Eylül 2018 00:56

 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA
Bostancı açıklarında Ünver Havacılığa ait helikopterin düşmesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Halil İbrahim Ünver ile ilgili başhekim açıklama yaptı. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi Başhekimi Kaan Gideroğlu, “Değerli basın mensupları, saat 17.20 sularında acil servisimize 112 aracılığıyla getirilen hastamızın saat 18.50 sularında yapılan bütün tıbbi müdahalelere rağmen canlandırma çabalarına rağmen ne yazık ki kaybettik. Allahtan rahmet diliyoruz. Konuyla ilgili gerekli detaylı bilgilendirmeler gerekirse bakanlığımızca yapılacaktır\" dedi.

Görüntü dökümü:
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-Başhekimin hastaneden çıkışı
-Açıklaması
-Ayrılması
-Genel ve detay
 

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