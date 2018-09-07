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Spor

Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Gürcistan galip

İSTANBUL / DHA FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler'in yönettiği UEFA Uluslar D Ligi 1'inci Grup maçında Gürcistan, deplasmanda Kazakistan'ı 2 - 0 mağlup etti

07 Eylül 2018 00:42

İSTANBUL / DHA

FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler\'in yönettiği UEFA Uluslar D Ligi 1\'inci Grup maçında Gürcistan, deplasmanda Kazakistan\'ı 2 - 0 mağlup etti.
Kazakistan\'ın Astana şehrindeki Astana Arena\'da oynanan maçta konuk takıma galibiyeti getiren golleri 69\'uncu dakikada Giorgi Chakvetadze ve 74\'üncü dakikada Sergei Maliy (k.k) kaydetti.
Mücadelede Halil Umut Meler\'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yaptı. Ceyhun Sesigüzel\'in dördüncü hakem olduğu karşılaşmada, Barış Şimşek ve Ümit Öztürk ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulundu.

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