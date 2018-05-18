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Spor

Halil Umut Meler, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası finalini yönetecek

İSTANBUL,(DHA) - FIFA kokartlı Türk hakemlerden Halil Umut Meler, 20 Mayıs 2018 Pazar günü İtalya ile Hollanda takımları arasında oynanacak UEFA U17 Avrupa Şampiyonası final müsabakasını yönetecek

18 Mayıs 2018 15:08

İSTANBUL,(DHA) - FIFA kokartlı Türk hakemlerden Halil Umut Meler, 20 Mayıs 2018 Pazar günü İtalya ile Hollanda takımları arasında oynanacak UEFA U17 Avrupa Şampiyonası final müsabakasını yönetecek.
İngiltere\'nin Rotherham şehrindeki New York Stadyumu\'nda TSİ 20:15\'de başlayacak müsabakada Meler\'in yardımcılıklarını Avusturya Futbol Federasyonu\'ndan Robert Steinacher ile Macaristan Futbol Federasyonu\'ndan Peter Kobor yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Romanya Futbol Federasyonu\'ndan Horatiu Fesnic olacak.
Meler, 4 Mayıs\'ta başlayan turnuvada finalden önce de İngiltere - İsrail , Hollanda - İspanya ve Bosna Hersek - İrlanda Cumhuriyeti maçlarında düdük çaldı. 

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