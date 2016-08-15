Halil Sezai'den Erdoğan ve AKP'ye tepki: Al birini vur ötekine, kusasım geliyor

Şarkıcı Halil Sezai Bursa’daki konserinde, AKP'ye ve isim vermeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek "Al birini vur ötekine, kusasım geliyor" dedi.

Birgün’de yer alan habere göre, iki şarkı arasında yaptığı konuşmasında Halil Sezai “Bizim ne suçumuz var ben anlamadım. Yaklaşık 36 senedir yaşıyorum ne bir bilim, ne bir felsefe, ne bir sanat, ne bir spor dalında dünyada herhangi bir şeyde göremedim. Hiçbir şey göremedim ve bundan bıktım artık, sıkıldım, çok sıkıldım. Sizin kendi kendinizi beslediğiniz, riyakârlık yaptığınız, gemiler aldığınız, inanılmaz şekilde orada bir sürü, bir sürü şeyler götürdüğünüz, kayırdığınız, akrabalarınızı koyduğunuz, fark etmez bunun adı AKP, RTE. Hiç fark etmez yani biri birine, biri diğerine, al birini vur ötekisine. Şahsım olarak bundan kusasım var, artık nefret ediyorum” diye konuştu.