Halil Sezai ve sevgilisi Melike Beşli evleniyor

Şarkıcı Halil Sezai, sevgilisi Melike Beşli'ye evlenme teklifi etti. Sezai'ye "Evet" yanıtını veren Beşli, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Geçen yıl, Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye olan Halil Sezai, kendine yeni bir hayat kurdu.

Melike Beşli ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı zor günleri geride bıraktı. Sezai, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Sürpriz teklif karşısında çok heyecanlanan Melike Beşli, bu özel anın fotoğrafını, 'Sürprizime ortak olan herkese teşekkürler.' mesajıyla 'evet' dediğini duyurdu.