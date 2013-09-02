Halil Sezai: Serenay Sarıkaya'ya garip bir hayranlığım var, aşık gibiyim

Müzisyen, oyuncu ve yapımcı Halil Sezai, müzik ve sinema çalışmalarına ilişkin konuşarak, "‘Çilek’ filminin yapımcılığını üstlendim. Ancak ilk ve son olmasını istiyorum. Çaycısıyla, oyuncusuyla her şeyle sen uğraşıyorsun. Alacak verecek işleri sıkıcı. Benim dünyama ait konular değil" dedi.

Oyuncu Serenay Sarıkaya'ya dair hislerini de açıklayan Sezai, "Ona garip bir hayranlığım var. Galiba ona aşık gibiyim. Onu Avrupa sinemasına yakıştırıyorum" dedi.

Akşam gazetesinden Önder Sarıahmetoğlu'nun gerçekleştiği Halil Sezai söyleşi şöyle:



- Yaz ayları senin için nasıl geçti?

Yoğun... ‘Çilek’ filminin yapımcılığını üstlendim. Ancak ilk ve son olmasını istiyorum. Çaycısıyla, oyuncusuyla her şeyle sen uğraşıyorsun. Alacak verecek işleri sıkıcı. Benim dünyama ait konular değil. İnsanın sinir sistemi bozuluyor. Tek başıma bu işe dalmak cahillikti! Biraz can acıttı.

- Azra Akın nasıl dahil oldu filme?

Yönetmen Emrah Sönmez’in kara kalem çalışması vardı. Eski çizgi romancı o zaten. Onun çizdiklerine baktığımda Azra Akın geldi aklıma. Çok kişi bilmez, biz akrabayız ve severiz birbirimizi.

- Azra’nın oyunculuk yeteneği bulunduğundan haberin var mıydı?

Herkesin yoktur ama benim vardı ve şaşırtmadı. Rolünün altından oldukça iyi kalktı. Ona yakıştırılan cici, şirin kız modeli vardır. Bu filmde tam tersi oldu.

- Parayla pek aran yok gibi...

Hala kirada oturuyorum. Para için yaşayan bir adam değilim. Annem babam memur. Biz üç kardeş büyüdük. Türkiye’de yaşayan her memur çocuğu gibi biz de kıt kanaat yetiştik. Her şeye rağmen çok mutlu bir çocukluğumuz oldu.

- Paranı nasıl değerlendiriyorsun?

Öncelikle ailemi rahatlattım. Var olan borçlarını ödedim. Her zaman kendi evleri olsun isterlerdi, onlara ev aldım. Babam koah hastasıdır. Gittim bazı tıbbi malzemeler getirttim yurt dışından. İhtiyaç sahiplerinin eksiklerini kapatmak için kullandım.

- Nasıl tanımlıyorsun müziğini?

Albümlerimde her zaman jazz, funk yer alır ama arabesk ruhu vardır. Hepsiyle bir harman yani.

Şener Şen'le konuştum seti bıraktım

- Önce oyunculuk, ardından müzik. Bir arada sürecek mi hepsi?

‘İncir Reçeli’ filminden önce benim en büyük hayalim albüm yapmak, konser vermekti. Bir gün ‘Mucizeler Komedisi’nde Şener Şen’le tanıştık. Orada hiç unutmadığım bir şey söyledi. “Ne kadar fazla iş yaparsan, o kadar bölünür o kadar az enerji alırsın”. Dolayısıyla dizi setlerine ara verdim, müziğe odaklandım.

Serenay'a karşı garip bir hayranlığım var

- Eğer seçme şansın bulunsaydı, imza atacağın filmlerinde kimlerin başrolde oynamasını tercih ederdin?

Öncelikle oyuncu olduğum için projeme göre konservatuvar ve üniversitelere gider ünlü olmayan tiyatroları gezerdim. Bunu Çilek’te yapamadım ama bir sonraki filmim ‘Seni Beklemek’te kalabalık bir kadro olacak. Orada yapacağım. Başrole gelince zaten ben rol alırım. (gülüyor)

Şaka bir yana çok isim var aslında ama hayranlık duyduğum ve dünya sinemasında olmasını düşündüğüm bir kadın var. O da Serenay Sarıkaya. Ona garip bir hayranlığım var. Galiba ona aşık gibiyim. Onu Avrupa sinemasına yakıştırıyorum.