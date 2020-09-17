Halil Sezai polis eşliğinde ifade vermek üzere adliyeye getirildi

67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp eden şarkıcı Halil Sezai'nin polis eşliğinde ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu görüldü.

Halil Sezai hakkında, 'silahla kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 4 soruşturma yürütülüyor.

Komşusunu darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Halil Sezai, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Olayın ardından kamera görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Dün polis tarafından adresinde bulunamayan ve Kocaeli'nde olduğu belirlenen Halil Sezai, bugün savcı önünde ifade vermek için avukatıyla İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Sezai'nin darp ettiği belirtilen komşusu Hüseyin Meriç'in dünkü açıklamasının ardından Halil Sezai de Twitter hesabından ilk açıklamayı yapmıştı. Halil Sezai de, "Benim yaptığım şey de hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok... Beni bilen bilir aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır ama bu raddeye gelmenin de bir süreci var. Üzgün müyüm? Hem de çok. Değmezdi bu mafya hikayelerini ballandıra ballandır anlatan, parasıyla her şeyi, herkesi satın alabileceğini düşünen abimiz için. Ben bilmiyor muyum sitenin 50 tane kamerası olduğunu, bilmiyor muyum magazin gezeceklerini beni ve ailemi çok kötü bir pozisyonda bırakacaklarını? Elbette biliyorum. Ama dayanamadım işte. Taş olsa çatlardı aylardır süren bu kadar ağır küfür ve tacize" ifadelerini kullanmıştı.

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