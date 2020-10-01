Halil Sezai'nin kız kardeşi konuştu: Sürekli ölüm ayetleri, sela ve ezan sesi açıyordu; mağduru güzel oynuyorlar

Komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin kız kardeşi Duygu Paracıkoğlu, ağabeyinin kumpasa getirildiğini söyledi. Paracıkoğlu, Meriç ve oğlunun mağduru oynadıklarını öne sürdü.

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan 'Canlı Masa' programına telefonla bağlanan Halil Sezai'nin kız kardeşi Duygu Paracıkoğlu, ağabeyi hakkında son gelişmeleri anlattı.

Halil Sezai'nin nezarethanedeki durumunu anlatan Paracıkoğlu, ağabeyinin çok pişman olduğunu dile getirirken, kumpasa getirildiğini iddia etti.

"YouTube'dan ölüm ayetleri, sela ve ezan sesi açıyordu"

Duygu Paracıkoğlu şunları söyledi: "Ağabeyim bir yemek programı çekiyordu. Sürekli Hüseyin Meriç 'Ölüm Allah’ın emri' diyerek YouTube’dan ölüm ayetleri, sela ve ezan sesi açıyordu. 67 yaşında kendini zavallı bir adam gibi gösteriyor, böyle bir adam değil… Mağduru çok güzel oynuyorlar...

Ümitcan gibi bir sürü örnek var. Onun gibi insanlar dışarıda, benim ağabeyim içeride… Bu nedir ya, ağabeyim içeride yatıyor. Biz dışarıda ölüyoruz. Annem zaten ölü gibi geziyor. Ben ağabeyim için korkuyorum. Benim ağabeyim ne yaptı ki. Adam mı öldürdü? Hırsızlık mı yaptı?" diye konuştu.

Paracıklıoğlu, "Abim pişman yaptığından dolayı. ‘Annem neden yaptın oğlum?’ dedi. Ağabeyim ise 'Sorma anne, çok pişmanım. Utanıyorum yaptığım için' dedi" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İstanbul Tuzla'da çekim esnasında tartıştığı kişiyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Halil Sezai Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.