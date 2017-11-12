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Halil Sezai konserinde bıçaklı kavga: 1 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- POP müziğin sevilen seslerinden Halil Sezai'nin Samsun'da verdiği konserde 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

12 Kasım 2017 17:53

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- POP müziğin sevilen seslerinden Halil Sezai\'nin Samsun\'da verdiği konserde 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay sonrası 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, dün Samsun\'un Canik İlçesi\'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Konser vermek için sahneye çıkan Halil Sezai, şarkılarını söylerken 2 grup arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman K., karşı grupta bulunan Ergin Tepegöz\'ü bacağından yaralayıp kaçtı. Yaralı, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde kaldırıldı. Şüpheli Abdurrahman K. ise, kısa bir süre sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı Ergin Tepegöz\'ün hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ayrıca aynı kafede geçen yıl Kerimcan Durmaz sahneye çıktıktan sonra kavga çıkmıştı. Bunun üzerine Gülşen ve Berkay da konserlerini iptal etmişti. 

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