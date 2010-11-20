Halil İbrahim Doğu: Katil olmasaydı hacca gidecekti

T24 - Eskişehir Muttalip Mahallesi’nde Toprak Ailesi’nden altı kişiyi öldüren İhsan Doğu’nun adresi gizlenen ailesi, güvenlik güçlerinin 24 saat nöbet tuttuğu kapılarını açtı. Eşi Mehir, oğlu Halil İbrahim ve iki kızı Hatice Uluskan ile Emine Ekici, Topraklar’la 50 yıllık can dostluğunun nasıl can düşmanlığına dönüştüğünü anlattı. En büyük korkuları, Topraklar’ın kiralık katil tutarak kendilerini öldürtmesi.



İhsan Doğu, 24 Ağustos’ta Toprak Ailesi’nden Yusuf (62), eşi Fatma (59), oğlu Sadık (35), yeğeni Zeynep Ruhan Toprak’ı (48), 12 Kasım’da büyük oğlu Mehmet Sadık Toprak’ı (39), 17 Kasım’da da kayınbiraderi Ziya Akın’ı (71) öldürdü. Hürriyet gazetesinin haberine göre; Doğu’nun Toprak Ailesi’nden altı kişiyi öldürmesiyle birlikte eşi Mehir ve üç çocuğunu güvenlik güçleri 50 yıldır yaşadıkları Muttalip’ten çıkarıp bir başka yere götürdü. Evin önünde 24 saat nöbet tutuluyor. Aile korku içinde. Toprak Ailesi’nin kan dökeceğinden emin. Şimdi cezaevinde olan İhsan Doğu için gözyaşı döküyorlar. “Biz mutlu, huzurlu bir aileydik. Topraklar’ın bizim gibi huzurlu, düzgün hayatı yoktu” diyorlar. Oğlu Halil İbrahim, babasının canavar değil mağdur olduğunu söylüyor, şunları anlatıyor: “Babamız, çocukları için kendisini feda etti. Onları öldürdü ama babamız da yaşarken öldü. Dindardı. Hac parası biriktirebilmek için iki inek aldı. Arkamızdan şeytan hep gülmüş meğer. Psikolojisi bozulunca hayvanları çocuklarına devretti. Gözü işi gücü görmez oldu. Köşesine çekildi.



Oysa 50 yıllık komşuyduk

Babamız, Şeker Fabrikası’nda pancar ekim söküm çavuşuydu. Toprak Ailesi de pancar yetiştirirdi. Babam fabrikaya ürün tesliminde onlara hep yardımcı oldu. Yusuf Toprak (62), esrar ticareti yapıyordu. Kanunsuz işlerinden dolayı karısı Fatma Gıcır’la boşanmıştı. Eşinin yokluğunu aratmamak için fabrikayla ilgili evrakları evine götürüp imzalatırdı. 50 yıllık komşuyduk. Akrabadan öte yakındık.

Yusuf Toprak, 40 yıl önce damadımız Abdullah Uluskan’ın dedesi Mehmet Emin Çalık’ı öldürmüştü, kanlılardı. Düğünümüze, damat tarafı karşı çıktığı halde Toprak Ailesi’ni davet ettik. Babamız, “Kızım Hatice’yi böyle kabul edin. En iyi komşumuz onlar. Kardeş gibiyiz. Düğünümüze gelecekler” dedi. Şimdi hasım olduk. Yusuf Toprak’ın ağabeyi Abdullah Toprak ve oğlu Hasan Toprak, 1999’da tarım ilacından zehirlenerek öldükten sonra Toprak Ailesi’nde Ziya Akın’ın sözü geçmeye başladı. Yusuf Toprak’la Ziya Akın, kayınbiraderdi. Evleri yan yanaydı.



Husumeti Ziya Akın başlattı

Ne zaman Ziya Akın kızının evine gidip gelmeye başladı, komşuluk ilişkimiz bozuldu. Onları üzerimize kışkırttı. Ziya köyde herkesle küstü. Komşularıyla kan davası vardı. 2008’de Topraklar’ın koyun köpeği zehirlendi. Babamızın üstüne atıldı. Yusuf Toprak babamıza pusu kurdu. Başından ve gözünden vurdu. Nörolojik tedavi görecekti, saçmalar yüzünden tomografi cihazına giremedi. Doktorların çıkaramadığı saçmalar, sağlığına zarar veriyordu. Beyninin içinin, işlek cadde gibi gürültülü olduğunu söylüyordu. Sağ gözü görmüyordu, psikolojik tedaviye başladı. Kendisini vuran komşusuna bir şey yapmadı. “Allah’ın huzuruna katil olarak varmamayım. Allah’ım bana yardım et” dedi.



‘Soyumuzu kurutacaktı’

Toprak Ailesi’nin hayatta kalan tek çocuğu Mehmet Emin ile son cinayette öldürülen Ziya Akın’ın oğlu Orhan, İhsan Doğu’nun, “Kızımın evinin duvarına işediler, cinsel organlarını gösterdiler” sözlerini yalanladılar. Mehmet Emin Toprak, “O soyumuzu kurutacaktı. Katil bu olayı bir yıl planlamış. Biz bu olayı kan davasına dönüştürmeyeceğiz. Adalete güveniyoruz. Mahkemenin sonucunu bekleyeceğiz” diye konuştu. Öldürülen Ziya Akın’ın oğlu Orhan Akın da, “İhsan Doğu, babamı da korkaklar gibi arkasından vurdu” dedi.



Topraklar’ın diğer adı belâ

Toprak Ailesi’nin suç kaydı hayli kabarık. Yusuf Toprak, cinayet, uyuşturucu kullanıp satmaktan sabıkalı. İşsiz üç oğluna, köyde “bela” deniyor. İkizlerinden Mehmet Emin köy meydanında şarjör boşalttığı halde kimse karakola haber vermedi. Damadı Hasan Hüseyin Böğüt, İhsan Doğu’nun kayınbiraderi Ahmet Bayın’ı darp ettiğinde yine kimse “görmedi.”