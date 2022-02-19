Halil Falyalı ve Veysel Şahin'in varisleri kim olacak?

Sanal bahis sektörünün Kıbrıs’taki iki büyük baronundan Veysel Şahin'in tutuklanması ve Halil Falyalı’nın da öldürülmesinden sonra yerlerine kimlerin geçeceği konuşuluyor. Veysel Şahin’in Murat ve İsmail Şahin adlı kardeşleri olsa da sistemi sağ kolu Derkan Başer’in yöneteceği konuşuluyor.

Derkan Başer'in Veysel Şahin’le birlikte Kıbrıs’ta yüzlerce sanal bahis sitesini yönettiği belirtiliyor. Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’un haberinde şunları aktarıldı:

Türkiye’de 2017’de sanal bahis çetelerine yönelik başlatılan “Handikap Operasyonu” kapsamında Veysel Şahin’le birlikte tutuklanan Derkan Başer, Şahin’in avukatları tarafından Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itiraz sonucu iki kişi ile birlikte tahliye edildi. Veysel Şahin’in eksik evraklardan dolayı işlemleri aynı gün tamamlanamadı. Tahliye edilenler aynı gün Türkiye’yi terk etti. Derkan Başer, soluğu Gürcistan’da aldı. Nitekim Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı bu şaibeli karara savcılık aynı gün itiraz etti ve yeniden tutuklanmaları yönünde karar çıkarttı. Hemen haklarında Interpol’den kırmızı bültenle arama kararı da aldırıldı. Gürcistan’da yakalanan Derkan Başer, birkaç gün sonra salındı. Başer Gürcistan’da kendisine ortak buldu. O kişi cinayet suçuyla aranan Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk’tü. Gürcistan’da sanal bahis siteleri, otel, ocakbaşı ve kumarhane işletmeciliğine soyundu.

Kıbrıs’ta milyar dolarların döndüğü kumar ve bahis sektörü, Türkiye’de haraç, kumar, çek-senet tahsilatçılığı, uyuşturucu ticareti ve karapara aklama olayları ile anılan mafya gruplarının iştahını kabarttı. Susurluk Çetesi, Kürt Ahmet’in çocuklarından sonra Ulucan ailesi de adadaki büyük pastadan pay kapma yarışına girdi. Kıbrıs’a uzanan Elazığlı Ulucanlar, Türkiye’de yer altı dünyasından Necdet Ulucan’ın yeğenleri.

Geçtiğimiz ay sanal bahis sektörünün büyük aktörlerinden Bulut Akacan’dan istedikleri 1 milyon sterlin verilmeyince Akacan’ın babasına silahlı saldırıda bulundular.

Bulut Akacan da diğer baronlar gibi gayrimenkul, akaryakıt istasyonları ve otelcilik yatırımları ile tanınsa da asıl işlerinden biri yasadışı sanal bahis sitelerini yönetmek. Geçmişte, darp ve yasadışı kumar oynattığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Bulut Akacan’ın, Ulucan ailesinin fertleriyle oldukça yakın.

Ancak iki grup arasındaki dostluk bir alacak verecek meselesi yüzünden açıldı. İddiaya göre Akacan ve iki koruması alacak meselesine görüşmek üzere Çetinkaya Spor Kulübü Yöneticisi Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu ile Girne’de bir restoranda buluştu. Buluşma sırasında Akacan ile Başay tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken, korumalar olaya müdahil oldu. Akacan ve iki koruması, Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp etti. Saldırı sonrasında kafatası çatlayan Zeki Asımoğlu ağır yaralandı, Başay ise hafif yaralandı.

Olayla ilgili konuşan Başay, “Uzun süredir Bulut Akacan’dan alacağım vardı. Alacağımı vermedi, beni tehdit etti. Akacan, daha sonra buluştuğumuz restoranda da saldırdı” dedi.

Ulucanlar, darpedilen Asımoğlu’nun akrabaları olduğu gerekçesiyle Akacan’dan 1 milyon sterlin kan parası istedi. Akacan’ın bu parayı vermeye yanaşmaması üzerine önce restaurantına adamlarını gönderip on el ateş ederek uyardılar. Akacan, tehdit ve silahlı saldırı ile ilgili Melik Fırat ve Levent Ulucan hakkında savcılığı suç duyurusunda bulundu. Delil olarak da ses kayıtlarını sundu. Ancak bir süre sonra davayı geri çekti.

Bu uyarı sonucunda yine “kan parası”nı alamayınca 31 Ocak 2021 günü Akacan’ın babasını kurşun yağmuruna tuttular.

Bulut Akacan, babasının vurulması ile ilgili hiçbir işlem yapılmayınca kendi ağzından yayınladığı bir video görüntüsünde önemli ifşaatta bulundu.

Büyükelçinin adı da karışıyor

Akacan, daha önce haklarında suç duyurusunda bulunduğu Ulucanlar’ın devlet tarafından korunduğunu, tutuklu olduğu dönemde davasını çekmek için kendisine baskı uygulandığını, hatta Türkiye’nin KKTC Büyükelçisi tarafından “Ulucanlar benim köylümdür. Sen onlara kumpas kurdun. Ben ilgileneceğim bu konuda” dediğini aktardı.

Ulucanlar gibi Elazığlı olan Lefkoşa Büyükelçisi ve savcılık bu iddiaları yalanladı.