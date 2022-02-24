Halil Falyalı cinayetinde “10 milyon dolar” iddiası

Halil Falyalı cinayeti hâlâ Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamuoyunun gündeminde önemli yer tutuyor. Yeni iddia ise Falyalı ile Mustafa Söylemez’in arasındaki alacak verecek davası. Halil Falyalı’nın, Mustafa Söylemez’e “10 milyon dolar ver, sanal bahiste 30 milyon dolara çıkaracağım” dediği ve parayı bahiste kaybettiği ileri sürüldü. Falyalı’nın alacak-verecek meselesi nedeniyle öldürüldüğü iddia edildi.

Falyalı cinayetine ilişkin şimdiye kadar pek çok yorum yapıldı. Kıbrıs’ta kumarhane, sanal bahis, uyuşturucu ve karapara aklama işinde yeni aktörlerin sahne alması, milyar dolarlık pastanın yeniden paylaşılması için cinayetin işlendiğine dair iddialara bir yenisi daha eklendi. Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, yeni iddia, Falyalı’nın öldürülme nedeni Mustafa Söymez’le arasındaki alacak verecek davası.

İddiaya göre, Falyalı, cinayet zanlısı Mustafa Söylemez’den geçen yıl o günkü kurla 10 milyon dolar karşılığı Türk parası alıyor ve alırken de “Mustafa Abi bu parayı sanal bahis yoluyla bir iki ay içinde 30 milyon dolara çıkaracağım. Sonra da bu parayla seninle ortak otel arazisi alıp otel yapacağız” diyor ama aradan aylar geçmesine rağmen parayı ödemiyor. Söylemez, parasını almak için sıkıştırdığında Falyalı, “Maalesef çok kişi bildi ve para kazanamadık” diyerek parayı ödemek istemiyor. Falyalı’nın birçok kişiden de bu yöntemle para aldığı ve ödemediği ileri sürüldü.

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