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Yaşam

Halil Ergün yine ağlatacak

En son 'Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i rolünde izlediğimiz usta oyuncu, yeni bir diziyle ekranlara dönüyor.

30 Haziran 2011 03:00

T24 - En son 'Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i rolünde izlediğimiz usta oyuncu, yeni bir diziyle ekranlara dönüyor. 

Beş yıl boyunca çarşamba günlerine damgasını vuran 'Yaprak Dökümü' dizisinde Ali Rıza Bey karakterini canlandıran usta oyuncu Halil Ergün, yılbaşından beri setlerden uzaktı. Bu süre zarfında beş yılın yorgunluğunu atan ve gelen teklifleri değerlendiren Ergün, Gold Film'le el sıkıştı.

Daha önce 'Büyük Yalan' dizisini birlikte çektiği başarılı yapımcı Faruk Turgut ile el sıkışan Ergün, yine ağır bir dramla seyirci karşısına çıkacak.

Eşini kaybetmiş ve çocuklarıyla yalnız kalmış bir aile babası karakterini canlandıracak olan Ergün'ün yeni dizisinin senaryosuna 'Hanımın Çiftliği'ni kaleme alan Elif Usman ve Evren Şit imza atacak.



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