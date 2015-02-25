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Halil Ergün ölümden döndü

'Sitenin isnad duvarı yıkılmış ve aşağıya doğru kaymaya başlayınca benim bütün bahçem yıkıldı'

25 Şubat 2015 16:39

Anadolu Hisarı'ndaki Göksu Tepe Sitesi'ndeki villası kendisi uykudayken toprak kayması sonucu büyük hasar gören usta aktör Halil Ergün, ölümden döndü.

Halil Ergün’ün Anadolu Hisarı’ndaki Göksu Tepe Sitesi’ndeki milyon dolarlık villası aşırı kar yağışının ardından yaşanan toprak kayması sonucu büyük hasar aldı. Ergün, geçen hafta sonu 07.00’de yaşanan olay sırasında uykudaydı. Komşularının arayıp ‘Çabuk evden kaç’ evinden apar topar çıkan usta oyuncu, ölümden döndü.

 

Günlerdir eve giremiyor

 

Olay sonrası büyük panik yaşayan oyuncu, “Sitenin isnad duvarı yıkılmış ve aşağıya doğru kaymaya başlayınca benim bütün bahçem yıkıldı. Bütün zeytin ağaçlarım gitti. Aşağıda arabalar parçalanmış. Binalar hasar görmüş. Çok büyük tehlike atlattık. Bugün evdeki hasar tespiti yapılacak. Öğrendik ki, zemin aslında dolgu toprakmış ama bana bunu evi satarken söylemediler. Günlerdir tıpkı depremdeki gibi korkudan evime giremiyorum” dedi.

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