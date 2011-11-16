

Çağnur Öztürk / T24



Yeni bir Halil Ergün olarak Hasan Kaçan



Ünlü mizahçı ve oyuncu Hasan Kaçan 'Babam İçin' adlı yeni bir diziye başlıyor. Dizi önümüzdeki ay Fox TV’de yayınlanacak. Yapımcılığını Duka Film adına Özkan İpek'in üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, dizide yer alan isimler şöyle; Hasan Kaçan, Altan Gördüm, Nurcan Eren, Deniz Alan.



Dizinin konusuna baktığımızda yine klasik bir hikayeyle karşı karşıyayız. Hasan Kaçan’ın canlandırdığı Orhan karısına ve ailesine düşkün 4 çocuklu bir gümrük memuru. Mutlu bir yaşantı olan Orhan aldığı bir haberle sarsılıyor malum haberi de tahmin etmişsinizdir ölümcül bir hastalık.

Dizi hikayesi her ne kadar klasik olsa da Godard’ın her zaman şu sözüne inanırım; ‘’Bir şeyi nereden aldığınız değil nereye götürdüğünüz önemlidir’’ Önemli olan var olan klasik bir anlatıya neler kattığınız ve nereye taşıdığınız.



Orhan ve ailesinin dayanışması izleyici üzerinde etkili olacak ve izleyiciye örnek olacak gibi. Fazla ağlamanın olmadığı dramın dozunda olduğu bir diziyle karşılaşma beklentisindeyim. Yoksa zaten komediden sonra köklü bir değişiklikle dram deneyen Hasan Kaçan, için bu riskli olabilir.



Daha dizinin tanıtımında Halil Ergün’ün Yaprak Dökümü ve son olarak Gün Akşam Oldu’daki haline, Hasan Kaçan’ın hem karakterini hem oyunculuğunu çok benzettim. Halil Ergün de hazır artık acı çeken baba rolünde miadını tamamlamışken Kaçan, başarılı olabilir.





Halil Ergün o parayı hak etti mi?



Halil Ergün’ün son dizisi Gün Akşam Oldu hızla kaldırıldı çünkü izleyicide büyük bir hayal kırıklığı yarattı, bu projeyle yıllar sonra ekranlara dönüyor denen Filiz Akın sadece bir bölüm rol aldı, izleyici de haliylekandırıldığını hissetti. Gel gelelim dizide senaryo olarak da yine bir yenilik yoktu, rahmetli Savaş Dinçel’in Sessiz Gemiler’inin yeniden sürümüydü.



Halil Ergün Yaprak Dökümü’ndeki düz çizgisel oyunculuğuna devam etti. Biz yine Halil Ergün’den acı çeken bir baba yaratalım kesin tutar düşüncesine yenildi yapım şirketi.



Halil Ergün 13 bölümün parasını peşin almıştı ve dün haberlerde çekilmeyen 9 bölümün parasını iade ettiğini duyduk. Ben diyorum ki keşke etmeseydi, çünkü belli bir yer edinmiş bir oyuncu, bu sistemde bir dizide yer alarak kendini riske etmiş oluyor haliyle de marka değerini. Örneğin dizisi tutmadı kaldırıldı diye bir süre başka bir teklif almayabilirsiniz ya da ekranlardaki bu sistemden ötürü ruh haliniz yıpranabilir yani demem odur ki Halil Ergün bence o parayı hak ediyordu.

Bütün bunları düşünerek bir anlaşma yapmış zaten Ergün en başında, parayı iade etmese de hak etmemiş değildi.



Hatta uzun zaman sonra ekrana Yıllar Sonra dizisiyle dönen Aydan Şener, *Halil Bey çok akıllı davranmış, 13 bölümün parasını peşin almış. Ben öyle yapmayı düşünemedim. Ben de diğer oyuncular gibi bölüm yayınlandıktan sonra paramı alıyorum. Ama Halil Ergün’ün yaptığı gibi yapsaydım şimdi stres yaşamazdım.” Şeklinde yorumlamıştı bu anlaşmayı. Yani oyuncular da dizi acaba tuttu mu tutacak mı diye de feci stres altında ve bu stres A.dan Z’ye sektörde emeği geçen herkesi içten içe yıpratıyor, kuşatıyor, bunalıma sürüklüyor.



Böyle isimler, keşke dizilere başlamadan; *dizi en az 13 bölüm yayınlanmalı* şeklinde bir madde ile anlaşabilseler, daha doğrusu yapım şirketleri ve kanallar bu şekilde anlaşabilse acaba sektördeki bu hızlı tüketimin önüne geçebilir miyiz?





