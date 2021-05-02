Halil Dervişoğlu, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı 1999 doğumlu Halil Dervişoğlu, sarı kırmızılı formayla ilk golünü attı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği karşısında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılılarda Etebo, Mustafa Muhammed ve Emre Kılınç'ın yerine Babel, Taylan Antalyalı ile Emre Akbaba ilk 11'de sahaya çıktı.

Halil ilk golünü attı

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı 1999 doğumlu Halil Dervişoğlu, sarı kırmızılı formayla ilk golünü attı.

Gençlerbirliği deplasmanında 44. dakikada sahne alan Halil Dervişoğlu, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla fileleri buldu.