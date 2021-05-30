Halil Dervişoğlu: EURO 2020 geleceğimize yön verebilir

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve A Milli Takım aday kadrosuna seçilen Halil Dervişoğlu, "EURO 2020 tüm futbolcular için büyük bir şans ve farkındayız. Bu turnuva geleceğimize yön verebilir" dedi.

Fanatik'ten Murat Akbaş'a konuşan Dervişoğlu, "Son maçta şampiyonluğu vermek çok zor oldu. Galatasaray'da oynadığım için çok mutluyum. Türkiye'ye ilk geldiğimde Koronavirüse yakalandım ve biraz şanssızlık yaşadım. İyileşmem zaman aldı. Sonrasında Fatih hocam bana zaman zaman şans verdi ve elimden geleni yaptım" yorumunu yaptı.

"Gine maçını düşünüyorum"

Azerbaycan karşısında ilk kez Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçiren ve ilk kez gol sevinci yaşayan Halil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an önümüzde Gine maçı var ve sadece Gine maçını düşünüyorum. EURO 2020, tüm futbolcular için büyük bir şans. Bunun farkındayız. Geleceğimize yön verebilir."

"Duygularınıza hakim olmalısınız"

21 yaşındaki genç futbolcu, 'Örnek aldığın bir futbolcu var mı?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Küçükken örnek aldığımız futbolcular oluyordu. Büyüdükçe ve kendim bir şeyler yaptıkça, 'Şunun gibi biri olayım' dediğim ya da örnek aldığım bir futbolcu yok. Bir şeyler öğrendiğim ve sevdiğim futbolcular tabii ki var. Mesela Burak Yılmaz. Soğukkanlı bir futbolcuyumdur. Heyecanımı gizlerim. Sahada yeteneklerimi göstermek adına duygularınıza hakim olmak zorundasınız."