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Yaşam

HALİL BAKIRCI: ''GÖREVİMİN BAŞINDAYIM'' RİZE (A.A)

07 Temmuz 2010 17:19

-HALİL BAKIRCI: ''GÖREVİMİN BAŞINDAYIM'' RİZE (A.A) - 07.07.2010 - Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, internete yansıyan, istifa ettiğine dair açıklamaların kendisine ait olmadığını belirterek, görevinin başında olduğunu söyledi. Bakırcı, basında çıkan ''Kürt sorununa Bakırcı çözümü'' başlıklı haberlere ilişkin yaşanan süreçte bugün bir internet sitesinde ''AK Parti 'ihraç' dedi, o istifa kararı aldı'' şeklinde yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, ''Almış olduğum bir karar ve herhangi bir açıklamam yok. İnternete yansıyan açıklamalar bana ait değil. Görevimin başındayım. Gelişmeleri bekliyorum'' dedi. Bakırcı, şu anda herhangi bir açıklama yapmasının doğru olmadığını da dile getirdi.

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