Halil Altındere Berlinale jürisinde

'Gerçeklik Başka Yerde' başlıklı sergisi şu sıralar Pilot Galeri'de devam eden güncel sanatçı Halil Altındere, dünyanın en önemli ve saygın film festivallerinden Berlinale'nin kısa film jüri üyeliğine davet edildi.

‘Wonderland’ isimli videosu dünyanın en önemli müzelerinden MoMA’nın daimi koleksiyonuna dahil edilen Halil Altındere’nin, uluslararası bir sanatçı olarak göze çarpan vizyonu, video, fotoğraf ve genel anlamda sanata açık yaklaşımı ve yenilikçi tavrı, Berlinale’ye jüri üyesi olarak davet edilmesinde temel gerekçeler olarak belirtildi.

‘Gerçeklik Başka Yerde’ başlıklı sergisi şu sıralar Pilot Galeri’de devam eden güncel sanatçı Halil Altındere, Berlinale tarafından seçilen, üç kişilik uluslararası jüri arasında yer alarak Berlinale Kısa Filmler bölümündeki en iyi 4 filme ödül verecek.

Yaklaşık 30 filmin yarıştığı Berlinale Shorts bölümünde verilecek ödüller: En iyi kısa film (Altın Ayı), Gümüş Ayı Jüri Ödülü, Avrupa Film Akademisi Kısa Film adaylığı için seçilecek kısa film ve ayrıca bu yıl ilk defa verilecek olan 20 bin Euro değerindeki yeni destek ödülü.

Şubat ayında 65’incisi gerçekleşecek Berlin Film Festivali, sinema dünyasının en önemli festivallerinden biri olarak görülüyor. 2014 yılında birçoğu Avrupa prömiyerini yapan 413 filmin gösterimine yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı Berlinale’de geleneğe dönüşmüş sanat türlerinden biri olan kısa film, festival kapsamında en fazla önem verilen alanlar arasında yer alıyor.

Türkiye sineması, Berlinale’deki en önemli çıkışını 1964 yılında Metin Erksan’ın çektiği “Susuz Yaz” filmiyle Altın Ayı kazanarak yapmıştı. Berlin Film Festivali’ndeki 2. Altın Ayı ise 40 yıl sonra Fatih Akın’ın çektiği ”Duvara Karşı” filmiyle gelmişti. Berlin’de Altın Ayı kazanan bir diğer Türkiyeli yönetmen ise ‘Bal’ filmiyle Semih Kaplanoğlu.

Berlinale Shorts Jürisi’ne yer alacak Halil Altındere, 90’lı yıllardan itibaren videodan fotoğrafa, heykelden, objelere farklı türlerle oynanan ve sınırları zorlayan eserler üretti. Sanatsal üretimlerinin yanı sıra, küratörlük ve yayıncılık alanında da çalışan Altındere, uluslararası alanda en çok tanınan Türkiyeli sanatçılardan biri. Son dönem çalışmaları Moma/PS1, Sao Paulo Bienali, Istanbul Bienali, Serpentine, Secession, MAK gibi uluslararası saygın müze, bienal ve sergilerde yer aldı.

Berlinale 5-15 Şubat 2015 tarihleri arasında yapılacak.