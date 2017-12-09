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Spor

Halil Akkaş: "Avrupa Kros Şampiyonası'nda hedefimiz şampiyonluk"

Ercan ATA - SAMORİN /DHA 2002 Yılında Hırvatistan'da yapılan Avrupa Kros Şampiyonası gençler kategorisinde madalya kazanan eski milli atlet Halil Akkaş, ''2016 yılında İngiltere'nin saltanatına son vererek tarihi başarıya imza atan milli takımımızın aynı

09 Aralık 2017 13:39

Ercan ATA - SAMORİN /DHA

2002 Yılında Hırvatistan\'da yapılan Avrupa Kros Şampiyonası gençler kategorisinde madalya kazanan eski milli atlet Halil Akkaş, \'\'2016 yılında İngiltere\'nin saltanatına son vererek tarihi başarıya imza atan milli takımımızın aynı başarıyı 10 Aralık pazar günü Samorin\'de tekrarlayacağına inanıyorum\'\' dedi.
Aktif sporu bırakan ve Türkiye Atletizm Federasyonu\'nda mesafeler koordinatörü ve teknik kurulunda görev yapan Eski Milli Atlet Akkaş, Avrupa Kros Şampiyonası\'na çok iyi hazırlandıklarını belirterek şu açıklamaları yaptı:
\"TEK KORKUMUZ SOĞUK HAVA\'\'
\'\'2016 yılında milli takımımız bireysel olarak, büyük erkekler ve bayanlarda ilk iki sırayı aldı. Bu yıl daha  güçlü bir kadroyla buraya geldik ve madalyaların hepsine talibiz. Genç erkek ve bayanlardan da madalya bekliyoruz. 2016 yılında çıktığımız kürsüye, bu şampiyonada da çıkacağımıza inanıyorum. Bireysel olarak baktığımızda, Avrupa\'nın en güçlü ülkelerinden biriyiz. Geçen yılın şampiyonu olarak Slovakya\'ya geldik. 37 ülke ile yarışacağız ve tüm rakiplerimiz bunun bilincinde. Tüm ülkeler bu yıl kadrolarını çok güçlendirdiler. Ama bizim takım olarak bu şampiyonaya çok iyi hazırlandığımızı ve kürsüyü bırakmayacağımıza olan inancım tam. Burada tek korkumuz hava sıcaklığının eksi derecelerde olması. Çok soğuk bir havada yapılacak olan şampiyona tüm takımlar için dezavantaj diye düşünüyorum. Yılın son büyük yarışı olan Avrupa Kros Şampiyonası\'nı madalyalarla tamamlamak istiyoruz.\'\'

(FOTOĞRAFLI)

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