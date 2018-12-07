Halil Akbunar'dan Göztepe'ye 3 yıllık imza

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de yarın Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak Göztepe, kanat oyuncusu Halil Akbunar\'la nikah tazeledi.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek deneyimli oyuncuyla masaya oturan başkan Mehmet Sepil, Halil\'le 3 yıllık mukavele yeniledi. Takımın ikinci kaptanı olan Halil Akbunar inşaatı devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi\'nde sözleşme imzaladı.

\"Burası benim evim\" diyen Halil, \"Bugün sadece bu gerçeği kağıda dökmüş olduk. Göztepe\'nin başarısı için var gücümle çalışmaya devam edeceğim\" dedi.

Sarı-kırmızılılarda 2011-2012 sezonunun devre arasında profesyonel futbol hayatına başlayan Halil, sarı-kırmızılı formayı Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1\'inci Lig, TFF 2\'nci Lig ve Türkiye Kupası\'nda 180 kez sırtına geçirdi, 25 yaşındaki oyuncu 26 gol atma başarısı gösterdi.

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