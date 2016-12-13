Halikarnas için tahliye kararı verildi

Ünlü eğlence mekânı Halikarnas için mahkeme tahliye kararı verdi. 1979’dan bu yana Bodrum’da faaliyet gösteren Halikarnas için mülk sahipleri ile işletmeci arasında 17 yıldır hukuki mücadele yaşanıyordu. Mekânın 25-30 milyon dolara satılması bekleniyor.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, 1979 yılından bu yana Bodrum Kumbahçe Mahallesi’nde faaliyet gösteren Halikarnas için Bodrum 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tahliye kararı verdi. Mekanın işletmecisi Süleyman Demir ile mülk sahipleri arasındaki hukuki mücadele 17 yıldır sürüyor. Tahliye kararının 18 Kasım’da çıktığını belirten mülk sahiplerinden Kemal Kamil Aktaş süreci şöyle anlattı:

"Ailem burayı ev olarak almış, bir dönem pansiyon olarak işletmiş. Sonrasında 1979’da Süleyman Bey’e kiralanmış. Biz 2 kere 10 yıllık kira sözleşmesi yaptık. Sözleşme 1999’da bitti. Biz o dönemde bu yana mülkümüzün boşaltılması için mücadele ediyoruz."

Borçlar Kanunu’nda uzun dönemli kiramalar için önemli bir düzenleme yapıldığını hatırlatan Aktaş, "10 yılını dolduran kiracıların gerekçe gösterilmeden tahliye edileceği belirtildi. Ancak kiracımız bu karar da itiraz etti ve iptali için dava açtı. Yasal hakkımız olduğu halde 2 yıl daha zaman kaybettik ancak sonunda iyi haberi aldık" dedi.

İşletmeci Demir’in ailesini zor durumda bıraktığını ve tahliye sonrası satış planladıklarını belirten Aktaş, "Mülkün yarısı annem ve teyzeme, diğer yarısı ise büyük dayımın kızlarına ait. Süleyman Bey’e satmak istediğimizi de söyledik ama çok komik rakamlar telaffuz etti. Tahliye yapılacak ve mülkümüzü satacağız. 2 bin 900 metrekare turizm imarlı bir alan. İçinde tarihi yapı var” dedi. Kira iyileştirme davaları da açtıklarını ve yıllarca mülklerinin değerinin altında kiralandığını iddia eden Aktaş yıllık yaklaşık 300 bin lira kira aldıklarını kaydetti. Denize cepheli mekanın 25-30 milyon dolardan alıcı bulması bekleniyor.

Tahliye kararı ile ilgili açıklama yapan Süleyman Demir’in avukatı Murat Yüksel ise şunları söyledi:

"Bugüne kadar kirayı mahkemenin belirlediği oranda verdik. Dönem dönem anlaşmazlıklar olsa da hep uzlaşma sağlandı. Mülkiyetin sahibi çok. Çok başlılık nedeniyle süreç zor ilerliyor. Son olarak yeni bir kanunun verdiği yetki ile tahliye istediler ve biz yasanın iptali için dava açtık. Ancak Anayasa Mahkemesi aleyhimize karar verdi ve tahliye kararı çıktı. Ancak ben mülk sahibi ile anlaşma sağlayacağımızı düşünüyorum.”

Bodrum 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararda şu ifadelere yer verildi:

"Açılan davanın kabulüne, aktin sona erdiğinin tespiti ile davalının kiraladığı yerden tahliyesine, davacı tarafa teslimine karar verildi."

Ayrıca kararda tarafların istinaf mahkemesine itiraz hakları olduğu da belirtildi.