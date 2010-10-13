-''HALİKARNAS BALIKÇISI'' BODRUM'DA ANILIYOR BODRUM (A.A) - 13.10.2010 - ''Halikarnas Balıkçısı'' olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 37. yılında Bodrum'da çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bodrum Belediyesi'nce düzenlenen etkinlik kapsamında, Kabaağaçlı'nın Gümbet Mahallesi'ndeki mezarı başında anma töreni yapıldı. Törene katılanlar, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı Müzesi'ni gezdi. Katılımcılar müzede, Kabaağaçlı'nın yazı ve resimlerini inceledi. Daha sonra, Kabaağaçlı'nın mezarına çiçek bırakıldı. Törene katılan bazı öğrenciler ise Halikarnas Balıkçısı'nın mezarı başında hatıra fotoğrafı çektirdi. Kabaağaçlı'nın öğrencilerinden Güler Benar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balıkçı'nın ölmeden bir yıl önce İzmir'de açılan Profesyonel Rehberlik Kursu'ndaki bir dersine girdiğini ifade ederek, ''benim için çok önemli bir ders o. Çünkü; her şeyi bize emanet etti ve Balıkçı'yı son görüşümüz oldu o. Biz de o emaneti çok ciddiye aldık. Şimdi Mavi Yol olarak onun bütün sevdiklerini sürdürmeye çalışıyoruz'' dedi. Benar, Balıkçı'yı sadece doğum ve ölüm yıl dönümünde anmak değil, yıl boyunca öykülerini okumak, tartışmak, anlamak ve özümsemek istediklerini ifade etti. Mavi Yol Girişimi Sözcüsü Arif Yılmaz ise giderek unutulmaya başlanan Halikarnas Balıkçısı'nı gençlere tanıtmaya çalıştıklarını söyledi. Bu nedenle okuma günleri düzenleyeceklerini belirten Yılmaz, ''Gençlere Balıkçı'nın kitaplarını okutacağız. Daha sonra oyunlaşan eserlerini sahneye koyacağız. Bütün bu çalışmaları tamamlayıp yaş gününü coşkulu bir şekilde kutlayacağız'' diye konuştu. ÇYDD Bodrum Şube Başkanı Meral Saraçbaşı da Halikarnas Balıkçısı'nın Bodrum'u, denizi ve insanıyla tanıttığını belirtti. Bodrumlular'ın Balıkçı'ya çok şey borçlu olduğuna işaret eden Saraçbaşı, şöyle konuştu: ''Bodrum adına, edebiyat adına Türkiye'nin doğası, kültürü, tarihi adına ona çok şey borçluyuz. Aynı zamanda biliyorsunuz Anadolu uygarlıklarını da o bize anlattı. Bizim olana sahip çıkmayı da o öğretti bize. Umarım onun yolunda biz de, bizim olanı korumayı biliriz. Çünkü biz de onun gözüyle görmek istiyoruz. Onun gözüyle anlatmak istiyoruz gençlere, yeni nesile. Onun kitaplarından Bodrum'a yeniden aşık olmak istiyoruz. Ama onun Bodrum'undan da bize bir şeyler kalsın istiyoruz.'' Öte yandan, önceki yıllarda Bodrum'daki anma törenine katılan Kabaağaçlı'nın kızı İsmet Noonin'in bu yıl sağlık problemleri nedeniyle törene katılamadığı bildirildi.