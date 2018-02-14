Halide Edip Adıvarspor - Erbaaspor: 1-2

İSTANBUL,(DHA)

STAT: Vefa

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü, İsmail Emre, Mustafa Tosun

HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Süleyman xx, Aytek xx, İslam xx, Uğur xx, Cemal xx(Dk. 63 Emre x), Gökhan xx (Dk. 82 Emre x), Emre xx, Hüseyin xx, Serkan xx, Uğur xx, Mustafa xx (Dk. 73 Muhammed x)

ERBAASPOR: Nurullah xx, Taner xx, Mahmuthan xx, Onur xx, Eşref xx, Ömer xx (Dk. 83Furkan), Berk xx, Özgür xx (Dk. 71 Serkan xx), Soner xx, Murat Hacıoğlu xx (Dk. 63 Tolga x), Murat Kara xxx

GOLLER: Dk. 16, Dk. 38 (P) Murat Kara (Erbaaspor), Dk. 37 Emre (Halide Edip Adıvaspor)

SARI KARTLAR: İslam, Emre, Aytek, Süleyman (Halide Edip Adıvaspor) Berk (Erbaaspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Erbaaspor deplasmanda Halide Edip Adıvaspor\'u 2-1 mağlup etti. Erbaaspor\'un gollerini 16 ve 38\'inci dakikada Murat kaydederken Halide Edip Adıvaspor\'un golü 37\'nci dakikada Emre Turan\'dan geldi. Erbaaspor bu skorla puanını 32\'ye yükseltirken, Halide Edip Adıvarspor\'da 32 puanda kaldı.