T24 LogoT24 Logo
Spor

Halide Edip Adıvarspor - Erbaaspor: 1-2

İSTANBUL,(DHA) STAT: Vefa HAKEMLER:  Mehmet Şükrü Közcü, İsmail Emre, Mustafa Tosun HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Süleyman xx, Aytek xx, İslam xx, Uğur xx, Cemal xx(Dk

14 Şubat 2018 20:32

İSTANBUL,(DHA)

STAT: Vefa
HAKEMLER:  Mehmet Şükrü Közcü, İsmail Emre, Mustafa Tosun
HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Süleyman xx, Aytek xx, İslam xx, Uğur xx, Cemal xx(Dk. 63 Emre x), Gökhan xx (Dk. 82 Emre x), Emre xx, Hüseyin xx, Serkan xx, Uğur xx, Mustafa xx (Dk. 73 Muhammed x)
ERBAASPOR: Nurullah xx, Taner xx, Mahmuthan xx, Onur xx, Eşref xx, Ömer xx (Dk. 83Furkan), Berk xx, Özgür xx (Dk. 71 Serkan xx), Soner xx, Murat Hacıoğlu xx (Dk. 63 Tolga x), Murat Kara xxx 
GOLLER: Dk. 16, Dk. 38 (P) Murat Kara (Erbaaspor), Dk. 37 Emre (Halide Edip Adıvaspor)
SARI KARTLAR: İslam, Emre, Aytek, Süleyman (Halide Edip Adıvaspor) Berk (Erbaaspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Erbaaspor deplasmanda Halide Edip Adıvaspor\'u 2-1 mağlup etti. Erbaaspor\'un gollerini 16 ve 38\'inci dakikada Murat kaydederken Halide Edip Adıvaspor\'un golü 37\'nci dakikada Emre Turan\'dan geldi. Erbaaspor bu skorla puanını 32\'ye yükseltirken, Halide Edip Adıvarspor\'da 32 puanda kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Vefa HAKEMLERKözcüEmre Mustafa Tosun HALİDE EDİP ADIVARSPOR SüleymanAytekUğurCemalEmreGökhanDkHüseyinSerkanMustafaMuhammedNurullahTanerMahmuthanOnurEşrefBerkSonerMurat HacıoğluTolgaMurat KaraMurat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24