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Spor

Halide Edip Adıvarspor - Bağcılar Spor Kulübü: 2-1

Fatih UZUNER / İSTANBUL (DHA) STAT: Yusuf Ziya Öniş HAKEMLER: Mehmet Çağatay Öniş (xx), Soner Akgün (xx), Mustafa Zıvalı (xx) HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Süleyman (xx) - İbrahim (xx), Furkan (x) (Dk

08 Eylül 2018 22:04

Fatih UZUNER / İSTANBUL (DHA)

STAT: Yusuf Ziya Öniş
HAKEMLER: Mehmet Çağatay Öniş (xx), Soner Akgün (xx), Mustafa Zıvalı (xx)
HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Süleyman (xx) - İbrahim (xx), Furkan (x) (Dk. 28 Barış x), Gökhan (xxx), Hüseyin (xxx), Arda (x) (Dk. 80 Batuhan), Emre (xx), Fatih (xx), Metehan (xx), Muhammed (x) (Dk. 56 Kubilay xx), Habib (x)
BAĞCILAR SPOR KULÜBÜ: Eren (xx) - Uğurcan (xx), Halil İbrahim (xx), Abdülsamet (xx), Sezer (xx), Serhat (x), Arda (x), Ahmet (x) (Dk. 61 Asım x), Oğuz (x) (Dk.83 Tunahan x), Tahir (x) (Dk. 46 Tahir x), Ertuğrul (x)
GOLLER: Dk. 34 Hüseyin, Dk. 90 Gökhan (Halide Edip Adıvarspor) - Dk. 54 Sezer (Bağcılar Spor Kulübü)
SARI KARTLAR: Barış, Hüseyin, Habib, Gökhan, Arda (Halide Edip Adıvarspor) - Serhat, Oğuz, Arda (Bağcılar Spor Kulübü)

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup maçında Halide Edip Adıvarspor evinde Bağcılar Spor Kulübü’nü 2-1 mağlup etti.

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