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Kültür-Sanat

Halide Edip Adıvar'ın mirası Mehmetçik Vakfı'na

Halide Edip Adıvar İstiklal Madalyası sahibiydi

16 Ekim 2012 22:44

Vurun Kahpeye, Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal gibi Türk edebiyatının önemli romanlarının yazarı, siyasetçi ve akademisyen Halide Edip Adıvar'ın geçen yıl vefat eden torunu Leyla Elburuz, babaannesinden kendisine düşen telif haklarını ve Ankara’da yaşadığı evi hazırladığı vasiyetle Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

Hürriyet Gazetesi muhabiri Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, Halide Edip Adıvar, ölümünden 48 yıl sonra Mehmetçiğe yardım eli uzattı. Milli Mücadele’ye katkılarından dolayı 'onbaşı' olarak da anılan Adıvar, İstiklal Madalyası sahibiydi. Torunu Leyla Elburuz, Halide Edip’in anılarını yazdığı Mor Salkımlı Ev kitabından dolayı çevresinde “Mor Salkımlı Ev’in hanımefendisi” olarak anılıyordu.

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