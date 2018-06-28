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HALİÇ'TEN ERKEK CESETİ ÇIKTI

  Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA) Haliçte suda hareketsiz duran bir kişiyi deniz polisi kıyıya çıkarttı

28 Haziran 2018 20:33

 

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)
Haliçte suda hareketsiz duran bir kişiyi deniz polisi kıyıya çıkarttı. Kıyıya çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme polisinin yaptığı incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 
Haliçte balıkçılar 16.30 sıralarında su yüzeyinde hareketsiz bir kişi olduğunu gördü. Durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen deniz polisi suda hareketsiz şekilde duran kişiyi sudan çıkartıp bota  aldı. Deniz polisinin botu Hasköy İskelesi\'ne yanaştı.  Kıyıya çıkartılan kişinin  erkek olduğu ve 20-25 yaşlarında olduğu ve  üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. 
Olay yeri inceleme polisinin iskelede ceset üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 
Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Cesetten detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Deniz polisinden detay görüntü
-Parkta oynayan çocuklardan detay görüntü
-Haliçten detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar    

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