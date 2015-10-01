Haliç'teki metro köprüsünde intihar

Durmuş Yegül (66) isimli vatandaş, İstanbul Fatih-Beyoğlu arasındaki metro köprüsünden Haliç'e atlayarak intihar etti.

İstanbul köprülerinde yaşanan intihar eylemlerine metro köprüsü de katıldı. Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre; ailevi sorunları olduğu öğrenilen 66 yaşındaki Yegül, metro ile köprü üzerine geldi. Ardından da Haliç'e atlayarak intihar etti. İhbar üzerine bölgeye Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar yönlendirildi. Dalgıç polisler, Durmuş Yegül'ün cesedini suyun 35 metre altında buldu. 35 metrelik dalışın polis dalgıçların rekoru olduğu da bildirildi.