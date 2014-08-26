Haliç'teki kentsel dönüşüm özel sektörden alındı, devlet el attı

İstanbul Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı Örnektepe ve Sütlüce mahallerini kapsayan kentsel dönüşüm projesinde özel sektör devre dışı kaldı. Amplio Emlak Yatırım’ın başlattığı projede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi devreye girdi.

Beyoğlu Örnektepe’de Amplio Emlak Yatırım şirketi tarafından 3 yıl önce inşasına başlanan Hilton Garden Inn oteli inşaat çalışmaları sırasında çevredeki binalara verdiği zararla gündeme geldi. Örnektepe’de yıkılma tehlikesi olduğu açıklanan binalar boşaltıldı. Oteli hayata geçiren firma, mahallede 300 milyon lira yatırımla kentsel dönüşüm projesi yapacağını açıkladı. Bölge halkı ile anlaşma imzalayan firma bu dönemde evlerini boşaltan vatandaşa kira desteği de sağladı. Firma, ‘Haliçenazır’ adlı projesinin tanıtımını da yaptı. Şimdi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi ve özel sektörü proje dışında bıraktı.

Gülistan Alagöz’ün Hürriyet’teki haberine göre, 28 dönümde başlayan Örnektepe ve Sütlüce Mahalleleri kentsel dönüşüm projesini genişletmeyi hedeflediklerini belirten bakanlık yetkilileri, “Bizim Haliç hayalimiz var. Dönüşüm alanı etap etap büyüyecek. İstanbul için bu denli önemli bir alanda projeyi kamunun yürütmesi daha doğru oldu” dedi. Haliç’teki dönüşüm projesinin protokol imzaları Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın katıldığı törenle imzalandı.

50 milyon TL destek

Bakanlık tarafından finansal destek sağlanacak proje 2 etap halinde inşa edilecek. Toplam 130 bin metrekare inşaat alanı yaratılacak bölgede yaklaşık 650 konut ve 160 ticari birim yer alacak. Bölgedeki ev sahiplerine evleri karşılığında yeni evler verildikten sonra elde kalan evler satılarak dönüşüme finansal destek sağlanacak. İlk etap için tüm anlaşmaların yapıldığı projede bina yıkımları da gerçekleşti. Bölgedeki vatandaşlara 5 milyon lira kira desteği sağlanacağını açıklayan yetkililer proje için de 50 milyon lira finansal destek verileceğini ifade etti. Proje için önümüzdeki günlerde yapım ihalesi yapılacak.

Mahalle istiyoruz

Gayrimenkul sektöründeki site tipi yapılaşmanın sosyolojik sorunlar yarattığını belirten İdris Güllüce, “Yeni yapılaşma sürecinde mahalle tarzı yapıları destekliyoruz” dedi. Seçim döneminde dönüşüm sürecinin yavaşladığını ancak önümüzdeki günlerde hızlanmasını beklediklerini belirten Güllüce, bakanlık olarak parti farkı gözetmeksizin tüm belediyelere destek olacaklarını dile getirdi.

Destek oluruz

Dönüşümün kamu eliyle yapılmasından memnun olduklarını söyleyen Amplio Yönetim Kurulu Başkanı Alaeddin Babaoğlu, “Biz o projeyi baştan beri yatırımcı olarak destekledik. Bize ne zaman ihtiyaç olursa destek oluruz” dedi. Babaoğlu, yapım ihalesine katılmayacaklarını ifade etti.

‘Yık yap’ modeli

Kentsel dönüşümde ‘yık yap’ modelinin yaygınlaşacağını belirten yetkililer, “Müteahhitle yapılan işlerde imar artışı isteniyor ancak buna karşıyız. Vatandaşın kendi binasını yenilemesini teşvik edeceğiz. Bu modelde faizsiz kredi imkânı ve kira yardımı sağlıyoruz” dedi.