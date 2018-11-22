T24 LogoT24 Logo
Gündem

Haliç'te üç köprü trafiğe kapandı

Soner HASIRCIOĞLU  / İSTANBUL,(DHA) HALİÇ'te bulunan Galata, Unkapanı ve Haliç Metro Köprüleri gece saatlerinde gemi geçişi için deniz trafiğine açılarak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı

22 Kasım 2018 06:57

Soner HASIRCIOĞLU  / İSTANBUL,(DHA) HALİÇ\'te bulunan Galata, Unkapanı ve Haliç Metro Köprüleri gece saatlerinde gemi geçişi için deniz trafiğine açılarak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Gemi geçişlerinin ardından köprüler, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı. 
Haliç Boğazı\'nda bulunan Galata, Unkapanı ve Haliç Metro Köprüleri, gece 02.30 ile 03.30 saatleri arasında gemi gemişi için deniz trafiğine açıldı. Öncelikle araç ve yaya trafiği kesilirken, ardından köprüler gemilerin geçeceği şekilde açıldı. Gemi geçişlerinin ardından deniz trafiğine kapatılan köprüler, araç ve yaya trafiğine yeniden açıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Soner HASIRCIOĞLUHALİÇGalata UnkapanıHaliç Metro KöprüleriGemiBoğazıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24