Haliç'te trafik kazası: 11 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı

D-100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışı Mecidiyeköy istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

Haliç Köprüsü çıkışında iki aracın karıştığı kazaya arkadan gelen 7 araç daha karıştı.

Kazaya karışan ekip aracındaki polislerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Güler Fidancı ve Cemalettin Yılman’ı ambulansla, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Biri polis aracı olmak üzere 11 aracın karıştığı kaza sonrası, kazaya karışan sürücüler güneş ışınlarının kazaya neden olduğunu söyledi. Sürücülerden biri, "Güneş gözlüğüm olmasına rağmen önümü göremedim" diye konuştu.

Kaza nedeniyle felç olan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.