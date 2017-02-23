Haliçport hayata geçerse Haliç'in bir kısmı doldurulacak!

İş adamı Fettah Tamince'nin ihalesini aldığı, kamuoyunda Haliçport olarak bilinen "Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi"ne göre Haliç doldurulacak. Haliç’in 14 bin 89.23 metrekare olan dolgu alanına, 4 bin 159 metrekare daha ilave edilecek. Haliç kıyısına yat limanı, platform, iskele ve rıhtım yapılacak. Projeye ilişkin imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı. Planlara 21 Mart’a kadar itiraz edilebilecek.

Geçmişi Fatih Sultan Mehmet’e dayanan tersaneler, 2013 yılının Temmuz ayında Haliç Yat Limanı ve Kompleksi için ihaleye çıkarıldı. İhaleyi 1 milyar 346 milyon dolarla Fettah Tamince’ye ait Rixos otelleriyle bilinen Sembol Uluslararası Yatırım ile Ekopark Turizm- Fine Otel’den oluşan konsorsiyum kazandı. İhalede sunulan projenin 4 yılı inşaat, 45 yılı işletme süresi olmak üzere 49 yıllığına Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirileceği belirtildi. 559 yıllık Haliç Tersaneleri, 2014 yılının Ekim ayında boşaltıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015 yılının Mart ayında 250 dönümlük araziyi, “özel proje alanı” ilan etti.

‘3 Etap’a bölündü

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, proje 1. etap tarihi sit alanını, 2. etap deniz tarafında kalan alanlar ve 3. etap özel proje alanı dışında kalan zindan arkası mezarlığı ve park alanını olmak üzere 3’e bölündü. Ticaret - turizm alanı, cami, idari tesis alanı gibi fonksiyonları kapsayan 1. etaba ilişkin Taşkızak ve Camialtı Tersaneleri imar planları 3 Mart 2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylarak askıya çıkarıldı. Planın 2. etaba ilişkin Taşkızak ve Camialtı Tersaneleri kıyı kesimi imar planları ise önceki gün bakanlık tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı.

Davalar sürüyor

İhalenin tamamlanmasından kısa süre sonra Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, kamu yararına ve hukuka açıkça aykırı olduğu gerekçesiyle Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı aleyhine yürütmenin durdurulması ve projenin iptali için dava açtı. CHP İzleme Komisyonu da projeye karşı dava açtı. İki dava da sürüyor.

Yeni planda neler var?

Plana göre her biri en az 70 yat bağlama kapasiteli 2 adet yat limanı yüzer iskele sistemi kullanılarak yapılacak. Proje kapsamında 2 adet de iskele yapılacak. Haliç kıyısında şu an 14 bin 089 metrekare dolgu alanın olduğu belirtilen planda proje kapsamında da 4 bin 159 metrekare dolgu yapılacağı belirtildi. Böylece proje alanında mevcut ve planlanan dolgu alanlarının toplam büyüklüğü 18 bin 248 metrekare olacak. Projede metrekare açısından alan kullanım dağılımı ise şöyle olacak: Yat limanı: 50 bin 666, iskele: 5 bin 21, rıhtım: 11 bin 971, platform: 952, kızak: 459