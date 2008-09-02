Halıcı Midi Yarışması başlıyor

Türkiye Bilişim Derneği'nin (TBD) organize ettiği "Bilişim 08" konulu etkinlik kapsamında düzenlenen "15. TBD-Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması"na başvurular başladı.



Yarışmacı adayları, eserlerini 17 Ekime kadar internet üzerinden teslim edecek. Halıcı Yazılımevi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarışma için Atilla Özdemiroğlu'nun başkanlığında Garo Mafyan, İzzet Öz, Borga Parlar, Hakan Özer, Sedat Ergin, Şeref Oğuz, Faruk Eczacıbaşı ve Emrehan Halıcı gibi müzik, teknoloji ve kültür dünyasının isimlerinden oluşan jüri üyelerinin bu yıl da yeni eserleri değerlendirmek için bir araya gelecekleri belirtildi.



Bu yılki yarışmanın yeniliklerinin anlatıldığı açıklamada, jüri üyelerinin finale kalan yarışmacıların canlı performansına izleyiciler önünde yorum yapıp, puan vereceği kaydedildi.

20 Kasım Perşembe günü yapılacak final yarışmasını ve ödül törenini İzzet Öz sunacak. TBD tarafından gerçekleştirilen Ulusal Bilişim Kurultayı "Bilişim 08", 19-21 Kasım 2008 tarihlerinde Ankara Sheraton Otelinde yapılacak.

