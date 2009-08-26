Haliç'e Boğaz suyu taşınacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İstanbul'un bir iç limanı olan Haliç'in, yıllarca Kağıthane Deresi'nin taşıdığı suyla beslendiği, ancak bölgedeki yoğun yapılaşma sebebiyle dereyi besleyen kaynakların zamanla kuruduğu kaydedildi.

Kağıthane Deresi'nin artık yalnız yağmur sularını taşıyan bir dere haline geldiği belirtilen açıklamada, yağışın olmadığı yaz aylarında derede ve derenin Haliç'e döküldüğü noktada su sirkülasyonu bulunmadığından, suda çözünmüş oksijen miktarının azaldığı ve canlı yaşamın olumsuz etkilendiği ifade edildi.

Açıklamada, ''Kağıthane Deresi'ne sürekli su akışı sağlanarak, dere suyunun yenilenmesi ve böylece Haliç'e sürekli temiz suyun girmesini sağlamak için Boğaz suları tünelle Kağıthane Deresi'ne taşınacak'' denildi.

Açıklamada, Ayazağa ile Çayırbaşı arasında ''Avrupa Yakası 3. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı'' kapsamında inşa edilecek tünelin, 2 bin 200 milimetre çapında olacağı ve günde 10 metre kazılarak inşaatın 400 günde tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Boğaz'dan Ayazağa'ya kadar cazibe ile gelen deniz suyunun, burada terfi ettirilerek, Kağıthane Deresi'ne akıtılacağı ve günlük 260 bin metreküp deniz suyu sayesinde, Kağıthane Deresi ve Haliç'te su sirkülasyonunun sağlanacağı belirtilen açıklamada, 15 Şubatta başlanan inşaatın, 21 Haziran 2011 tarihinde tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 38 milyon TL'ye mal olacak proje kapsamında yapılacak tünel inşaatını gerçekleştirecek olan tam kesit kalkanlı TBM makinesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın katıldığı törenle yarın tünele indirileceği bildirildi.