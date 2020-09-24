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'Haliç Üniversitesi'nde zimmet' davası başladı; tutuklu 5 sanık tahliye edildi

24 Eylül 2020 19:45

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti eski Başkanı Mansur Topçuoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların zimmet suçundan yargılanmalarına başlandı. Duruşmada, tutuklu 5 sanık tahliye edildi.

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