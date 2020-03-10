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Haliç'te iki metrobüs çarpıştı: 10 yaralı

Kazada ağır yaralı yolcu yok

10 Mart 2020 09:47

Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı. Kazada 10 kişi hafif şekilde yaralandı. 

Kaza saat 09.00 sıralarında Haliç Köprüsü girişi Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden metrobüse çarptı. Kazada 10 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılardan bazıları ayakta tedavi edildi. Bazı yaralılar da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polisin ve belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. (DHA)

 

 

 

 

 

 

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