Haliç silueti için imar düzenlemesi; kat izni 10 kattan 6'a kata düşürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüpsultan ilçe sınırlarında Haliç kıyısında kendi arazisine özel olarak yaptığı 10 kat yükseklik içeren imar planlarında düzenlemeye gitti. Eyüpsultan Belediyesi'nin itirazı sonrası değerlendirme yapan İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu, 10 kat yükseklik sınırını 6 kata indirdi.

Eyüp Devlet Hastanesi Eyüp ilçesi Silahtarağa Mahallesi 732 ada 1 parselde 9 bin 672 metrekare yüz ölçümüne sahip ve mülkiyeti İBB'ye bağlı İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi'ne ait arazi, 2017 yılının Haziran ayında yapılan imar planıyla "ticaret+konut ve rekreasyon alanına" alındı.

Plan değişikliğiyle bölgede 4 kat olan yükseklik sınırının, İBB için 10 kata çıkarılması tartışmalara yol açtı. Aradan geçen süre içinde Eyüpsultan Belediyesi, İBB'nin yaptığı plan değişikliği ile verilen 10 kat yükseklik değerinin Haliç siluetini bozucu nitelik taşıdığına vurgu yaparak, "Ayrıca söz konusu parsele bölge ihtiyaçlarını karşılayacak kamusal bir fonksiyonun verilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir." görüşünü savundu.

İtirazı değerlendiren İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eyüpsultan Belediyesi'nin itirazı doğrultusunda Haliç siluetine ilişkin düzenleme yapılması gerektiğinden, 10 kat yükseklik sınırını 6 kata indirdi. CHP grubu yüksekliğin düşürülmesini uygun bulmakla birlikte fonksiyon değişikliği ve yoğunluk artışı ile ilgili plan kararlar değişmediği iddiasıyla karara "hayır" oyu verdi.

Eyüpsultan Belediyesi: Haliç siluetini bozar

Eyüpsultan Belediyesi’nin itiraz yazısında aynen şu ifadeler kullanıldı:

“Askıdaki plan tadilatı incelendiğinde 3 No’lu plan notunda ‘T3 ticaret+konut alanında makstaks= 0.60 E:2 Yençok=10 kattır. Bu plana göre hesaplanacak toplam inşaat alanını değiştirmemek şartıyla zemin katta maks taks:0.60 ve normal katlarda Maks Taks=0.40 şeklinde uygulama yapılabilir’ denildiği görülmektedir. Tarafımızca Alibeyköy Uygulama İmar Planı’nda yer alan 21.01.2013 t.t.’li 1/1000 ölçekli tevhide ilişkin plan notları ile yapılan uygulamalarda özellikle Haliç siluetinin ve sokak siluetinin olumsuz etkilendiği tespit edildiğinden siluetin olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek üzere söz konusu plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği 13.01.2017 tarihinde ‘Ancak; Emniyettepe, Güzeltepe, Silahtarağa, Sakarya, Esentepe, Alibeyköy Merzek ve Çırçır mahallelerinin Haliç’i gören cephelerinin belirlenen alanlar dahilinde hmax=(7 kat) 21.50 maks. taks=0.56 uygulanacaktır’ plan notu ile onaylanmıştır. Eyüp İlçesi, Silahtarağa Mahallesi, 732 ada 1 parsel de ilgi plan notunda bahsi geçen alan sınırları içerisinde kalmakta olup, 21.06.2017 t.t.’li tadilatta verilen 10 kat yükseklik değeri 13.01.2017 t.t.’li plan tadilatı ile uyumsuzluk göstermekte ve Haliç siluetini bozucu nitelik taşımaktadır. Söz konusu parsele bölge ihtiyaçlarını karşılayacak kamusal bir fonksiyonun verilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir.”

CHP grubu: 4 kat olmalı imar yoğunluğu düşmeli

Sadece Eyüpsultan Belediyesi değil, Şehir Plancıları Odası da 10 kat kararına itiraz etti. İşte bu itirazların ardından da AK Partili ve CHP’lilerin oluşturduğu 9 kişilik İBB İmar Komisyonu bir rapor hazırladı. Komisyon, Haliç’teki 10 kat izniyle ilgili şu görüşü bildirdi:

“Eyüpsultan Belediyesi’nin 24.08.2017 tarih E-20700 sayılı itirazı doğrultusunda 13.01.2017 t.t.li imar planında belirlenen hmax=6 kat doğrultusunda Haliç siluetine ilişkin düzenleme yapılması gerektiğinden Yençok=10 kat ibaresinin Yençok=6 kat olarak düzenlenmiş şekliyle itirazın kabulü diğer konularda meri imar planının muhafazası Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.”

İşte İBB imar komisyonunun bu kararının ardından da dün akşam saatlerinde İBB Meclisi toplandı ve Haliç’e 10 kat izni 6’ya düşürüldü. Karar oy çokluğuyla alındı. Çünkü CHP grubu ‘4 kat olmalı imar yoğunluğu düşmeli’ itirazını yaptı.

Haliç kıyısında bulunan Eyüp Silahtarağa’daki 10 bin metrekarelik araziye 10 kat inşaat yapılabilme izni çıkmıştı.