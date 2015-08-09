Haliç Port'ta bakanlık planı, ihaleyi alan Fettah Tamince'nin projesiyle bire bir aynı

Kamuoyunda Haliç Port olarak bilinen ve Rixos Otelleri’nin sahibi işadamı Fettah Tamince’nin aldığı projenin planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı. Planlarda Tamince’nin aldığı ihaledeki projeye birebir uyması dikkat çekti. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, planlara 5 Eylül’e kadar itiraz edilebilecek. AKP ile Fethullah Gülen cemaati arasında yaşanan kavga öncesinde Gülen için "idolüm" diyen, 17-25 Aralık operasyonları sonrasındaysa cemaatle ilişkisini bitirdiğini öne süren Rixos Otelleri’nin sahibi iş adamı Fettah Tamince'nin, Rixos Grubu’nu Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Dubai’ye taşıdığı öne sürülmüştü.

Geçmişi Fatih Sultan Mehmet’e dayanan tersaneler 2013 yılının Temmuz ayında Haliç Yat Limanı ve Kompleksi için ihaleye çıkarıldı. İhaleyi 1 milyar 346 milyon dolarla Fettah Tamince’ye ait Rixos otelleriyle bilinen Sembol Uluslararası Yatırım ile Ekopark Turizm-Fine Otel’den oluşan konsorsiyum kazandı. İhalede sunulan projenin 4 yılı inşaat, 45 yılı işletme süresi olmak üzere 49 yıllığına Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirileceği ve proje kapsamında her biri 70 yat kapasiteli iki yat limanı, her biri 400 oda kapasiteli 5 yıldızlı iki otel, dükkânlar, restoranlar, kongre ve kültür merkezleri, sinema ve eğlence tesisleri, bin kişilik cami ve otopark inşa edileceği ortaya çıkmıştı. Bakanlık geçen nisanda söz konusu alanı “özel proje alanı” olarak ilan etti. Son olarak da Haliç Port proje alanına ilişkin imar planları hazırladı.

Dava açılmıştı

İhalenin tamamlanmasından kısa süre sonra Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, kamu yararına ve hukuka açıkça aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması ve projenin iptali için dava açtı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı aleyhine İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde açılan davada henüz bir karar çıkmadı. 250 dönümlük arazi, 2014 yılının Ekim ayında da 559 yıllık Haliç Tersaneleri boşaltıldı.

‘Deniz de doldurulacak’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından projeye ilişkin hazırlanan büyük ve küçük ölçekli imar planlarında proje alanları ikiye bölündü. 1. etap arka tarafa ilişkin iken 2 etap da kıyı şeridini içeriyor

Alanda bin kişilik, bin 500 metrekarelik büyüklüğünde cami, 400 odalı 2 adet 5 yıldızlı otel, 8 kat yüksekliğinde binalar, 70 yat bağlama kapasiteli yat limanı ve tesisleri yer alacak ve deniz de doldurulacak. Planlarda ihale kapsamı içinde 70 yat bağlamalı 2 adet yat limanı ve tesisleri ile dolgu alanlarına ilişkin plan çalışmalarının 2. etap olarak anılacağı ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda onaylanacağı belirtildi. Planlarda ihaleyi alan işletmecinin 49 yıllığına kira bedeli olarak 1 milyar 350 milyon dolar ödeyeceği anımsatıldı. Planlarda bir süre sonra tüm yatırımların kamuya devredileceği kaydedildi.

Bir asırdır kamuya kapalı olduğu vurgulanan planlarda projenin sağlayacağı en büyük faydanın, alanın kamuya açılması olduğu ileri sürüldü.

Plan tepki çekti

Tarihi Camialtı ve Taşkızak Tersaneleri’nin korunacağı belirtildi. Planlarda Okmeydanı halkını Haliç’le buluşturmak istendiği vurgulandı.

Planlara tepki gösteren İBB’nin CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ “Şehir menfaati düşünülmemiş. Beyoğlu Belediye Başkanı’nın da Okmeydanı planları için niye bu kadar mücadele ettiği ortaya çıktı. Okmeydanı’ndaki halk sürülmeli, Haliç Port’a yakışmaz, komşu olamaz” dedi. Planlara 5 Eylül’e kadar itiraz edilebilecek.