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Haliç Köprüsü'ndeki kaza trafik yoğunluğuna neden oldu

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- HALİÇ Köprüsü'nde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

16 Ocak 2019 12:06

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- HALİÇ Köprüsü\'nde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Haliç Köprüsü Sütlüce ayrımına girmeye çalışan taksi, önce yanında seyreden  midibüse ardından da motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kaza yerine gelen ambulansla İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. 
(FOTOĞRAFLI) 

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