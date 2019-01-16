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HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ KAZA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU

  Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) Haliç Köprüsü'nde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

16 Ocak 2019 12:03

 

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Haliç Köprüsü\'nde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Haliç Köprüsü Sütlüce ayrımına girmeye çalışan taksi, önce yanında seyreden  midibüse ardından da motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kaza yerine gelen ambulansla İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. 

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerinden görüntü
-Kazaya karışan motosiklet ve midibüsten görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Trafik yoğunluğundan görüntü
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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