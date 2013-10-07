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Yaşam

Haliç Köprüsü'nde freni patlayan kamyon 12 araca çarptı

Köprü girişinde freni patlayan kamyon 12 araca çarparak durabildi

07 Ekim 2013 22:47

Haliç Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme kazada faciadan dönüldü. Köprü girişinde freni patlayan kamyonet, 12 araca çarparak durabildi. Kazada çeşitli yerlerinden yaralanan 13 kişinin çevre hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Yeni Haliç Köprüsü Topkapı istikametinde 16.00 sıralarında meydana geldi. Köprü girişinde freni patlayan kamyon 12 araca çarparak durabildi. Kazada bazı otomobillerin çarpmanın şiddetiyle bazı araçların takla atarak birbirinin üzerine ters döndüğü görüldü. Kaza nedeniyle köprü üzerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, çeşitli yerlerinden yaralanan 13 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle köprü üzerinde trafik de tamamen durdu. Haliç Köprüsü'nde otomobilleri kaldırma çalışması devam ediyor.

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