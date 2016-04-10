Haliç Köprüsü'nde bomba alarmı

İstanbul Haliç köprüsünde şüpheli bir paket polisi alarma geçirdi. Köprü trafiğini kapatan yetkililer, şüpheli paketi fünye ile patlattı. Pakette bomba izine rastlanmadı.

Karar'da yer alan habere göre; İstanbul Haliç'te bulunan bir paket polis ekiplerini harekete geçirdi. Köprü trafiğe kapatılırken olay yeri güvenlik çemberine alındı. Olay yerine gelen bomba uzmanları paketi fünye ile patlattı. Şüpheli pakette bomba izine ratlanmadı.

Öte yandan dün akşam saatlerinde Mecidiyeköy’de bir alt geçide konulan ses bombasının patlaması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Patlama sonucu hafif yaralanan üç kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.