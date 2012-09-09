Bakım çalışmaları sona eren Haliç Köprüsü, trafiğe açıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah köprüde son hazırlıklar yapıldı. Hazırlıklar kapsamında, yol şerit çizgilerinin çizildiği, kullanılmayan otobüs duraklarının onarıldığı köprü, tekrar araç trafiğine açıldı.

Yol bakım ve orarım ekibi de çalışmalarını tamamlayarak 16.30'da Haliç Köprüsü üzerinden ayrıldı.

Haliç Köprüsü'ndeki bakım çalışmaları 18 Haziran'da başlamıştı. 81 gün süren çalışmalar, planlanandan 9 gün önce tamamlandı.

Köprünün Okmeydanı-Edirnekapı istikametinde orta yolda yapılan bakım çalışmaları temmuz ayı sonunda tamamlanmış, Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki orta şerit ise geçen ayın başında bakım için ulaşıma kapatılmıştı. 2 etap çalışmanın yapıldığı köprüde, kuzey yol çalışması tamamlanarak güney yol çalışması başlamıştı.