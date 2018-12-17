Haliç Gönüllüleri, Diyarbakırlı çocukları sevindirdi

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - HALİÇ Üniversitesi Gönüllülük Kulübü üyeleri, Diyarbakır\'ın Ergani ilçesine bağlı Coşkun köyüne gelerek, köyün okulunu yenileyip, çocuklara keyif dolu anlar yaşattı.

Haliç Üniversitesi bünyesinde 2013 yılında kurulan 900\'e aşkın üyesi olan Haliç Gönüllüleri, sürdürdükleri 13 farklı sosyal sorumluluk projesiyle, Türkiye\'nin dört bir yanındaki okul ve öğrencilere yönelik yaptıkları destek çalışmalarıyla umut ışığı oldu. Kar amacı gütmeyen ve gönüllülük esasıyla çalışmalarını sürdüren Haliç Gönüllüleri\'nin yaptıkları çalışmalara çok sayıda hayırsever maddi desteklerde bulunuyor. İnsan, toplum, birey eğitimini sosyal düzeyde inceleyerek doğru şekilde lanse etmeyi amaçlayan Haliç Gönüllüleri, \"Benim Geleceğim Projesi\" kapsamında Diyarbakır\'ın Ergani ilçesine bağlı Coşkun köyüne gelerek, köy okulunu yeniledi.

İstanbul\'dan Coşkun köyüne gelen gönüllülerin bazıları kolları sıvayıp okulun onarımını yaparken, başka bir grup ise çocuklara yönelik çocuk istismarı, işaret dili, ebru, sihirbazlık, tiyatro gibi 15 farklı atölye çalışması düzenledi. Köy okulunda kütüphane, sosyal aktivite sınıfı, anasınıfı, oyun odası gibi kalıcı alanlar inşa eden Haliç Gönüllüleri\'ne köy sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Haliç Gönüllüler Kulübü sorumlularından Mustafa Kuriş, Benim Geleceğim Projesi kapsamında köy okullarını yenilediklerini dile getirerek, okulda bilişim sınıfı, kütüphane, bilgisayar donanımı, anasınıfı gibi birçok alanda yenileme çalışmaları yaptıklarını söyledi. Kuriş, \"Öğretmenlerle iletişime geçip, ne tür eksiklerin olduğunu tespit ediyoruz. Eksikliklerin tespit edilmesinin ardından hazırlıklarımızı yapıp, sponsorların desteğiyle gerekli tüm malzemeler satın aldıktan sonra okula getirip, yenileme çalışmalarını yapıyoruz\" dedi.

\'ÇOK BÜYÜK UMUT VE COŞKUYLA GELDİK\'

Gönüllü Kulübü\'nün atölye sorumlusu Ayşenur Bıyıklı, çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli atölyeler yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

\"Ebru, tuval boyama, kolye, yüz boyama gibi birçok etkinlik düzenliyoruz. Atölyelerin yanı sıra çocuklara çeşitli eğitimler de veriyoruz. İşaret dili eğitimi, cinsel istismardan korunma eğitimi, meslek tanıtımı gibi eğitimler veriyoruz. Amacımız çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamaktır. Her çocuk, eşit şartlarda eğitim almayı hak eder. Biz de bunun için çabalıyoruz. Çok büyük umut ve coşkuyla geldik. İnşallah güzel sonuçlar elde edip, çocukların yüzlerini güldürürüz\" diye konuştu.

Haliç Gönüllüleri Diyarbakır’dan hemen sonra da Ağrı’da bulunan Ahmet Bey İlkokulu’nda okul yenileme çalışmalarına ve atölyelerine devam edecek.