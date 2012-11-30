Halı silkelerken balkondan düştü

Erzurum'da halı silkelerken balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti.
Yukarı Yoncalık Mahallesi Keleş Sokak'ta yaşayan 24 yaşındaki Yaprak Külcur, ikinci kattaki evlerinin balkonunda halı silkelediği sırada dengesini kaybederek düştü.
Kardeşinin balkondan düştüğünü gören Sevim Külcur, çevresinden yardım istedi.
Ambulansla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Külcur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Külcur'un cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Külcur, Çırçır Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.