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Sağlık

Halı saha maçı yapmak kanser riskini arttırıyor!

Amerika'da 158 sporcuda kanser vakası tespit edildi

02 Şubat 2016 11:10

Sahalarda kullanılan yapay çimlerin yapımında kullanılan plastik maddelerin kanser riskini arttırdığı ortaya çıktı. Özellikle de kalecilerin kurtartışları esnasında oluşan sıyrıklardan dolayı plastik maddelerle temas haline geçmesiyle risk daha da artıyor.

Vatan'ın haberine göre, ABD’de gerçekleştirilen bir çalışmaya göre, kauçuk ve araba lastiklerinin geri dönüşümü ile elde edilen siyah plastik maddelerin, arsenik, cıva, kurşun ve benzer gibi ağır metaller içerdiği, bunların da suni çim ile yoğun olarak temasta olan kişilerin vücutlarına rahatça geçebileceği belirtildi.  Washington Üniversitesi futbol takımı teknik direktörü Amy Griffin, şu anda ABD’de aktif olarak futbol oynayan 158 sporcuda kanser vakalarının görüldüğünü, bu sporcuların da büyük çoğunluğunu yüzde 60 oranıyla kalecilerin oluşturduğunu vurguladı. Kalecilerin defalarca atlayış yaptığını ve vücutlarının belirli bölgelerinde sıyrıklar oluştuğunu söyleyen Griffin, “Oluşan bu sıyrıklar sahada bulunan siyah plastik parçalar ile temas ediyor ve plastik içerisinde bulunan kanserojen maddeler kan yolu ile sporculara geçebiliyor. Zaten kanser vakalarının çoğu kan ile bağlantılı” ifadelerini kullandı. Söz konusu plastikleri üreten büyük firmalar ise bu iddialara karşı çıkarak ürettikleri plastik maddelerin güvenli olduğunu savunuyor. 

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